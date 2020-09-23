Следком не стал возбуждать уголовное дело в отношении депутата из Ревды, угрожавшего расправой администратору паблика

Следователи детально изучили обстоятельства произошедшего. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В скандале, прогремевшем на всю Мурманскую область в марте, следователи, наконец, поставили точку. Напомним: комментарий фейкового пользователя под одним из постов в группе «Болталка Ревда Мурманская» так разозлил депутата Совета депутатов Ревды Максима Россошанского, что он позвонил администратору паблика Ольге Быстровой и, не стесняясь в выражениях, высказал свое мнение на этот счет.

Женщина услышала в его словах угрозу для своей жизни и написала заявление в Следственный комитет. В ведомстве начали проверку, которая длилась полгода.

- В ходе проверочных мероприятий были детально и всесторонне изучены все обстоятельства произошедшего. Лингвистическая экспертиза не установила, что в адрес женщины поступали угрозы убийством. Поэтому был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела по статье 119 УК РФ «Угроза убийством», - сообщила «КП» старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Наталия Тростина.

Однако поплатиться за свою чрезмерную эмоциональность Максиму Россошанскому все же пришлось. Его неблаговидный поступок не остался без внимания губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, и после его реакции народному избраннику пришлось уйти с поста директора местного Дома культуры.

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