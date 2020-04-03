2020-04-03T15:15:17+03:00
Общество

Депутат из Ревды, угрожавший расправой администратору паблика, ушел с поста директора ДК по собственному желанию

Министр культуры Мурманской области Евгений Гоман назвал поведение Максима Россошанского грубым нарушением этики
Варвара РУСЛАНОВА
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Скандального депутата лишили поста директора ДК. Фото: Из архива Максима РоссошанскогоСкандального депутата лишили поста директора ДК. Фото: Из архива Максима РоссошанскогоФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Набирая номер телефона Ольги Быстровой, администратора паблика «Болталка Ревда Мурманская», депутат Совета депутатов Ревды Максим Россошанский явно рассчитывал на другой эффект. Но слова о расправе с женщиной и ее семьей, да еще и приправленные матом, бумерангом вернулись к нему.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис потребовал уволить оскандалившегося директора учреждения культуры, а депутат из Мурманской областной Думы Сергей Мищенко посоветовал коллеге взять самоотвод. Из сторонников партии «Единая Россия» Россошанского тоже исключили.

- Мой первый заместитель лично пообщалась со всеми сторонами этого дела, и руководству поселка было направлено письмо о грубом нарушении господином Россошанским этики. Подобные руководители не должны возглавлять учреждения культуры. После этого стало известно, что Максим Юрьевич написал заявление об уходе с поста директора Культурно-спортивного центра по собственному желанию, - сообщил «КП» министр культуры Мурманской области Евгений Гоман.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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