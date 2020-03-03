Житель Мурманска, обматеривший и отвесивший подросткам подзатыльник, сожалеет о своей вспышке гнева

Минутный видеоролик за несколько дней набрал десятки тысяч просмотров, а среди пользователей развернулась спор не на жизнь, а на смерть. Одни уверены, что мужчину, который обматерил подростков и дал им подзатыльники в ресторане быстрого питания в Мурманске, надо едва ли не наградить, другие утверждают, что такое поведение точно не достойно подражания, и посетитель сорвал злость на детях. «Комсомолка» разбиралась в непростой ситуации.

«Как они себя ведут?!»

Скандал разгорелся около десяти вечера 29 февраля в «Макдональдсе» в центре заполярной столицы.

- Ты посмотри, как они себя ведут? У меня дочь рядом сидит, а они … [матерятся]! – негодовал мужчина на подростков за соседним столиком. Те вели себя шумно.

Правда, речь взывающего к нормативной лексики мурманчанина тоже изобиловала нецензурными выражениями. В пылу гнева он перевернул поднос на столе у подростков, а одному недорослю отвесил подзатыльник. Пожилая посетительница вступилась за молодежь: просила вызвать полицию и не трогать детей, но была награждена очередным крепким словцом.

Девочки-подростки, наблюдавшие за сценой, сняли все на телефон и выложили в сеть. Взрослые едва ли не аплодировали мурманчанину, который смог поставить на место перешедших все границы подростков. Меньшинство же взывало к их разуму, пытаясь донести, что разгневанный посетитель «Макдональдса» выбрал явно не тот метод воспитания.

Версия подростка

Но так ли уж вызывающе вели себя дети?

- В тот вечер я с четырьмя моими друзьями пришел в «Макдональдс». Мы сидели, разговаривали, и нецензурная лексика почти не звучала, - рассказывает о тех событиях 16-летний житель Мурманска Тимофей Назаров. – В какой-то момент у меня упал мобильный телефон, и я использовал несколько нецензурных выражений.

Этот незначительный инцидент и произвел эффект разорвавшейся бомбы. Из-за соседнего столика, что был в пяти метрах от ребят, встал тот самый мужчина и начал крыть матом подростков.

- Я сказал, что мы больше так не будем. Он подошел ко мне – его жена пыталась его остановить, но у нее не получилось – и дал мне первый подзатыльник. Удар оказался довольно сильным – голова болела до утра, - вспоминает подросток.

Его обидчик пошел разбираться с бабушкой, которая обещала вызвать полицию. А на обратном пути к своему столику отвесил Тимофею еще один подзатыльник. Все потому, что подросток не вовремя засмеялся над словами друга. Второй удар прошел по касательной и практически не причинил вреда.

- Он попытался ударить моего друга, сидевшего напротив меня, но задел только поднос. Мы с друзьями думаем, что мужчина был пьян. От него пахло алкоголем, а из левого кармана куртки торчала пустая бутылка. А до этого он грубил сотруднику ресторана, что тот медленно готовит его заказ, - сыпет подробностями собеседник «КП».

16-летний житель Мурманска Тимофей Назаров считает, что его компания вела себя вполне достойно.

Родители Тимофея решили сначала лично поговорить с их обидчиком сына, в котором пользователи социальны сетей опознали директора одного из крупных гипермаркетов Мурманска. Если диалога не получится, то Назаровы будут вынуждены обратиться в правоохранительные органы

Взгляд со стороны

Свидетелями скандала стали десятки посетителей ресторана быстрого питания, которые неожиданно вместе с хлебом получили и зрелище.

- Мы с подругой сидели сзади того мужчины и пили кофе. В какой-то момент он стал громко и нецензурно выражаться на весь зал. Сначала подумали, что мы себя неправильно ведем. Обернулись – оказалось, мужчина кричал на свою дочь отборным матом, - описывает тот вечер мурманчанин Константин Васильев. – Молодые люди действительно шумели: веселились, кричали и нецензурно выражались. В итоге кто-то кинул стаканчик или что-то в этом роде. Видимо, у мужчины сдали нервы. Он подскочил и начал крыть их матом. А потом ударил подростка и долго угрожал, всячески оскорбляя.

О том, что Тимофей Назаров вместе с друзьями мог вести себя куда более вызывающе, чем описывает, говорит и другая свидетельница. Правда, ситуации недельной давности.

- 23 февраля мы с дочкой возвращались на бесплатном автобусе из торгового центра. Этот мальчик со своими друзьями вел себя отвратительно: плевались, кричали, колотили друг друга по голове и матерились, - рассказывает мурманчанка Лариса Юнусова. - Его воспитанность стала проявляться только после этого скандала, так как дело дошло до такого оборота.

Очень переживает и сожалеет

В мужчине, решившим воспитать крайне оригинальным образом подростков, пользователи сосцсетей опознали Николая Иванченко, директора гипермаркета «Лента» на улице Радищева в Мурманске. Он, к слову, тоже был не раз замечен за неприглядным для столь высокого поста поведением.

- Орет матом на своих сотрудников и считает это правильным. Сначала производил впечатление адекватного человека. Человек очень агрессивный и несдержанный, - описывает Николая Арсен Стоян.

Несмотря на то, что ситуация, произошедшая в «Макдональдсе» никоим образом не касалась гипермаркета, который возглавляет Николай Иванченко, в компании «Лента» уже начали внутреннее расследование и попросили пока не беспокоить их сотрудника.

- Руководство компании получило объяснение от директора торгового комплекса в Мурманске Николая Иванченко. Он искренне сожалеет, что не смог сдержать своих эмоций и поступил столь некрасиво. Как пояснил Николай, его поступок был спровоцирован вызывающим поведением подростков, которые не реагировали на замечания других посетителей ресторана быстрого питания и вели себя неподобающе, используя нецензурную брань. Наш сотрудник пришел в ресторан вместе с дочерью, поэтому в ответ на явное неуважение к окружающим в какой-то момент начал вести себя крайне эмоционально. Николай находится в непростой эмоциональной ситуации и очень переживает, - прокомментировала произошедшее Мария Филиппова, директор по связям с общественностью и государственными органами компании «Лента».

Судя по всему, в этом резонансном скандале вряд ли удастся найти правых и виноватых – хороши обе стороны. А вот кто и в какой мере нарушил действующее законодательство, выяснят сотрудники полиции. В ведомстве уже начали проверку по факту публикации в СМИ.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Борис Коган, Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области:

- Проблема такого вызывающего поведения подростков кроется отнюдь не в том, что им стали больше говорить об их правах. Все, кто работают с детьми, рассказывают еще и об обязанностях, в числе которых соблюдать права других людей. Проблема с подрастающим поколением возникла в силу объективных причин. Во-первых, родители стали меньше заниматься своими детьми, а больше времени проводить на работе, чтобы обеспечить ребят. Во-вторых, в школе стали уделять больше внимания образовательной подготовке, а не воспитанию учеников. В-третьих, общество буквально поглощено Интернетом, что не может не сказываться на его жизни. Решение у этой проблемы есть! Дети – это такие же граждане и члены общества, только маленькие. С ними надо общаться на равных и выстраивать доверительные отношения без унижения их личности и подчеркивания преимущества в возрасте и силе.