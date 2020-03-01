В Мурманске мужчина обматерил и дал подзатыльник подросткам, нецензурно выражающимся в ресторане быстрого питания

1 Март 2020 2020-03-01T13:05:54+03:00

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Мурманчане часто сетуют в соцсетях на неподобающее поведение подрастающего поколения. Последние общаются между собой крайне фривольно, не забывая приправлять свою речь крепким словцом. Одни взрослые награждают их укоризненными взглядами и стараются увести своих детей подальше, другие делают замечание.

Не выдержали нервы и у одного из посетителей ресторана быстрого питания «Макдональдс» в центре Мурманска, и он устроил распоясавшейся молодежи хорошую взбучку.

- Ты посмотри, как они себя ведут? У меня дочь рядом сидит, а они … [матеряться]! – негодовал мужчина.

Надо отметить, что речь взывающего к нормативной лексики мурманчанина тоже изобиловала нецензурными выражениями. В пылу гнева он перевернул поднос на столе у невоспитанных подростков, а одному недорослю отвесил даже подзатыльник.

Одна из посетительниц вступилась за молодежь: просила вызвать полицию и не трогать детей. Часть последних быстро ретировались, а девочки за соседним столиком, выложившие происходящее в свой сторис, советовали им покинуть ресторан в стиле все той же ненормативной лексики.

По версии одного из подростков, конфликт произошел из-за того, что он с друзьями слишком громко разговаривал. Их обидчик же и вовсе был пьян.

Мужчину, устроившего скандал, вывели из «Макдональдса». Информации о том, что буяну пришлось общаться с полицией, пока нет. Собственно говоря, как и о том, обратились ли родители получившего подзатыльник подростка в правоохранительные органы.

В соцсетях же разиввается бурная дискуссия на тему, кто прав, кто виноват. Увы, перевес общественного мнения не на стороне детей.

ИСТОЧНИК KP.RU