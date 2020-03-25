2020-03-25T13:51:36+03:00
Общество

Депутат Мурманской областной Думы: «Я бы на вашем месте, товарищ Россошанский, взял самоотвод!»

В Ревде народные избранники намерены создать комиссию по этике
Елена МОЛОДЦОВА
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Владимир Мищенко категорчино высказался по поводу скандального коллеги из Ревды. Фото: Мурманская областная ДумаВладимир Мищенко категорчино высказался по поводу скандального коллеги из Ревды. Фото: Мурманская областная Дума
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Несмотря на то, что в Ревде, наконец-то, с 12-й попытки избрали председателя Совета депутатов, скандалы в поселке не утихают. Напомним: один из народных избранников и по совместительству недавно назначенный директор местного Культурно-спортивного центра Максим Россошанский угрожал расправой администратору паблика «Болталка Ревда Мурманская».

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис уже прокомментировал эту ситуацию, недвусмысленно дав понять, что человек с такой репутацией не может занимать такой пост и носить депутатский мандат. Однако это не помешало некоторым депутатам рекомендовать Максима Россошанского в качестве делегата в райсовет. С этим оказался не согласен депутат Мурманской областной Думы Владимир Мищенко.

- Депутат должен обладать определенным авторитетом и дисциплиной. Депутат Россошанский, на мой взгляд, не отвечает предъявляемым требованиям. А если завтра будет перспектива следственных действий, вы будете выводить его из всех советов? Не стыдно будет? Я бы на вашем месте, товарищ Россошанский, взял бы самоотвод, а вы еще в район пытаетесь смело и уверенно, - выступил Владимир Владимирович. – Вы, как Совет, итак за эти четыре месяца авторитет власти подмочили.

Но пристыженный депутат попытался огрызнуться, мол, он же не публично на площади так себя вел, а в приватной беседе, которую вынесли в массы. Тем не менее, народные избранники к мнению коллеги из области прислушались и решили не рисковать.

- 19 марта мы, депутаты, направили в адрес теперь уже бывшей главы официальное обращение о созыве внеочередного заседания, чтобы создать комиссию по этике. Но нашу просьбу проигнорировали, - рассказала «КП» новая глава Ревды Валентина Афоничева. – Однако на заседании 30 марта этот вопрос будет поднят.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Депутат Мурманской областной Думы: «Я бы на вашем месте, товарищ Россошанский, взял самоотвод!»
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