Врачи-участники скандала в городской больнице Мурманска продолжают работать

24 Март 2020 2020-03-24T17:17:21+03:00

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В ночь на 1 февраля в Мурманском областном клиническом многопрофильном центре случился скандал. Напомним: ночью сын одного из пациентов в отделении кардиологии пришел проведать отца, увидел полный мочеприемник и разозлился, когда понял, что на его просьбу заменить резервуар никто не откликнулся.

И медперсонал, и мужчина снимали свою словесную перепалку на видео, которые потом утекли в сеть. Конфликт, к слову, был не самым громким в истории нашей области, но ушел даже на федеральный канал - противостояние пациента и врачей показал Первый канал. Тогда главврач больницы сообщил, что проводится службеная проверка, заинтересовались ситуацией и в полиции. Какая же судьба у медработников спустя почти два месяца?

- Медицинский персонал, который был участником конфликтной ситуации, подолжает работать в учреждении. По результатам комиссионной проверки врачу-кардиологу неврологического отделения для больных с острым нарушением мозгового кровообращения объявлено дисциплинарное взыскание за непринятие необходимых мер по ликвидации конфликтной ситуации и несвоевременное информирование администрации центра о возникшем конфликте, - пояснили "КП" в минздраве Мурманской области.

К слову, северяне после случившегося запустили флешмоб в поддержку врачей "#мынеживотное".

ИСТОЧНИК KP.RU