2020-02-14T09:05:36+03:00
Общество

В Мурманской области запустили флешмоб в поддержку врачей #янеживотное

Появился он после скандала в городской больнице Мурманска
Мария ПАШЕНКОВА
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Медработники Мурманской области требуют, чтобы их уважали.Медработники Мурманской области требуют, чтобы их уважали.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Круги по воде от скандала в городской больнице Мурманска продолжают идти. Напомним: в ночь на 1 февраля в отделении кардиологии состоялся неприятный разговор между сотрудниками и сыном одного из пациентов.

Мужчина возмутился, что за его отцом нет должного ухода, в частности, мочеприемник переполнен. Также он обвинил женщин в том, что они находятся в нетрезвом виде на рабочем месте. Сотрудницы больницы, в свою очередь, тоже отметили, что посетитель нетрезв.

Скандал стал инфоповодом для одного из выпусков передачи "На самом деле" на Первом канале. А также благодаря ему в Мурманской области появился флешмоб.

Медработники встали на защиту коллег и требуют уважительного отношения к профессии.

- Последовала реакция людей, и она ошеломительна! В ряде комментариев предлагают расправиться с медицинскими работниками физически! И, знаете, мы верим таким комментариям, так как 9 августа 2017 года в одной из наших больниц во время работы на глазах у пациентов был жестоко убит врач! Нас унижают, оскорбляют, могут ворваться на наше рабочее места и сделать с нами все, что захотят! И если Вы с нами, поддержите наш флешмоб: "Я не животное - я медицинский работник!!!" - сообщает группа "Медицинские работники Заполярья".

Участников флешмоба призывают или поставить хэштег #янеживотное, или разместить у себя видео. Родился хэштаг после фразы, брошенной разъяренным пациентом врачам, что они животные.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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