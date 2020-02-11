Врачей и медсестер горбольницы Мурманска обвинили в работе подшофе

Давно такого не было, чтобы медицинский скандал вышел за пределы Мурманской области на федеральный уровень и обсуждался на Первом канале. Пожалуй, стоит вспомнить разве что онкобольную Дарью Старикову из Апатитов, которая рассказала о своей беде во время прямой линии с Владимиром Путиным. Теперь же ночное происшествие в Мурманском областном клиническом многопрофильном центре, или по-простому горбольнице, стало сюжетом для передачи «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым.

Били или не били?

Случилось все около трех часов в ночь с 31 января на 1 февраля. Сын одного из пациентов Иван Страхов решил навестить отца в отделении кардиологии – мужчина лежит там уже несколько недель с острой сердечной и почечной недостаточностью.

- Пару дней назад, когда отец начал более менее разговаривать, то стал говорить, что его бьют ногами. Он сидит на кровати, не удержался, упал. Они [медработники] пытались его, видимо, поднять, не могли или заставляли самого встать. Толкали ногами: «Давай, вставай». Отец просил забрать его домой, - рассказывает Иван.

Прийти к родителю он смог только ночью, Иван объяснил это тем, что долго безрезультатно пытался дозвониться и узнать о самочувствии родственника, а потом ему самому позвонили из больницы и пригласили приехать.

Правда, на месте оказалось, что мужчину не очень ждали. Иван не стал тратить время, чтобы разобраться, почему произошла путаница, и пошел к отцу. Там он увидел печальную картину: пациент лежал в крошках, а мочеприемник был переполнен. Сначала Иван решил, что справится сам: переоденет папу, почистит кровать. Но потом сотрудники отделения стали выгонять его, ссылаясь на режим, и тут начался скандал. Иван с включенным на режим «видео» телефоном пошел в ординаторскую, чтобы найти виноватых.

В комнате для медработников были четыре женщины.

- Я сначала просил, чтобы они поменяли мочеприемник, тогда я уйду. А потом нервы сдали. В комнате стоял запах перегара, - рассказал в студии о событиях той ночи Иван Страхов.

иван среди ночи пришел проведать больного отца. Фото: скриншот передачи "На самом деле"

Шоколадка – оружие от стресса

На его требование никто не откликнулся: одна женщина сидела, подперев голову рукой, другая стояла в стороне и говорила, что это не ее обязанность, третья просто смотрела на происходящее. А доктор Светлана и вовсе стала демонстративно есть шоколадку и, смеясь, облизывать пальцы.

Это поведение и возмутило некоторых северян больше, чем нецензурная брань, которая так и летела от мужчины. Мол, негоже врачу (с 12-летним стажем!) так себя вести. Удивительное дело, но пришел на передачу и главный врач горбольницы Евгений Тарбаев. Он согласился пройти и полиграф, несмотря на то, что мурманским СМИ комментировать скандал согласился только через письменный запрос.

- Когда впервые увидел этот ролик в Интернете, я был в шоковом состоянии, это ужас, стыд. Я описываю поведение доктора. Расследование началось в самом начале. Тот хохот, который мы видим в конце, мы оценили как стресс. У нее оружие было одно - шоколад в кармане. Она бы продолжала работу, если бы не была на больничном листе, - сообщил Евгений Юрьевич.

Детектор лжи показал, что руководитель больницы говорит правду и допускает, что кто-то из его подчиненных мог быть на рабочем месте пьяным. Еще одна участница передачи - медсестра Ольга Пантелеева (это она стала снимать действия Ивана на камеру) как не пыталась выгородить коллег, все же не прошла проверку на приборе. На вопрос, были ли случаи, что кто-то из персонала приходил на работу нетрезвым, она ответила «да» (изначально она говорила, что нет, но полиграф признал это ложью). Евгений Юрьевич признался, что у одной из медсестер на видео есть проблема, которую назвали без экивоков – алкоголизм. На возмущение зрителей в студии, как такой человек работает, главврач ничего не ответил. «Алкоголизм – это болезнь. И надо дать человеку шанс», - лишь пояснил он.

Заявление по собственному

Видео из горбольницы набрало сотни тысяч просмотров в соцсетях. Такой славы медсестры и врачи не ожидали, каждый стал реагировать на это по-разному.

- Идут угрозы детям Светланы, у них есть проблемы в школе. У нее сложная жизненная история, она кормит семью из пяти человек. Доктор понимает, что выбрала неправильные действия. Увидев грязь и комментарии, у нее появились стыд как у человека и как у врача. И она пришла ко мне с заявлением по собственному желанию. До окончательного завершения проверки я его не подписал. Считаю, что сделал правильно, - рассказал Евгений Тарбаев.

Что же касается самого Ивана, то в студии на всю Россию рассказали о его проблемах, которые он бы и не хотел выносить из избы. Оказалось, что у него часто были проблемы с законом: грабежи, кражи, мошенничество. И вспышки агрессии для него не в первую. В ту ночь в запале он толкнул стул на колесиках в сторону женщин. Как сообщила Ольга Пантелеева, тот попал ей в ногу – появилась гематома. Она была зафиксирована и на Ивана составлен протокол. В полиции Мурманска действительно проводят проверку по ночному скандалу. Кстати, сам он не стал отрицать, что пришел в больницы подшофе – выпил дома пива.

На съемки передачи приехал главный врач горбольницы Евгений Тарбаев. Фото: скриншот передачи "На самом деле"

- Извиняюсь искренне, - отметил Иван.

В медучреждении сразу после того, как стало известно о случившемся, начали проверку. Правда, анализы у женщины для освидетельствования на алкоголь брать не стали. Просто спросили других пациентов, а те сообщили, что не заметили (в три ночи-то!) ничего такого.

Эксперты в студии, среди которых были уважаемые врачи, неоднозначно отреагировали на мурманский скандал. Одни осудили коллег и признали их поведение неадекватным, другие заметили, что злополучный мочеприемник не был переполнен, а привязать нестабильного пациента к кровати, чтобы он не упал или не навредил себе, - обычная практика.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов:

- Такие записи надо не в соцсетях выкладывать, а передавать правоохранительным органам. Это не тот уровень, где можно размещать такие видео, потому что в них может содержаться персональная информация. Если человек снимает видео, он должен уведомить другого человека, что ведется съемка.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Председатель Мурманской областной организации профсоюза работников здравоохранении Ольга Суна одной из первых узнала о скандале и была на съемках «На самом деле».

- Помимо всего прочего прозвучала нецензурная брань. Люди были при исполнении на рабочем месте. О случившемся узнали в пятницу, а в понедельник медицинским работникам был выдан алгоритм, что они должны написать заявление в полицию, прокуратуру. Чтобы было возбуждено дело об оскорблении. Будем добиваться возмещения морального ущерба. У меня такое ощущение, что у нас появился новый вид заболевания - социальные сети. Истории, которые туда попадают, что не доводятся до конца, потому что люди успокаиваются. А мы, медработники, глотаем это, пережили и слава богу, не трогают, грязью не поливают - работаем дальше. Но это неправильно. В данном случае хотелось бы довести до конца, чтобы виновный понес наказание.

К слову, к ответу хотят призвать не только Ивана Страхова, но и паблики в «ВКонтакте», которые разместили скандальные видео и не хотят их удалять. Еще один шаг – прибегнуть к помощи психологов, которые расскажут сотрудникам больницы, как действовать в таких ситуациях и не реагировать на провокации.