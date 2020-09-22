В Кировске выбрали главу города

Главой Кировска вновь стал Вадим Турчинов. Фото: пресс-служба администрации Кировска

13 сентября состоялся единый день голосования. В восьми муниципалитетах Мурманской области выбирали депутатов местных горсоветов.

В том числе с тем, кто будет в шестом созыве Совета депутатов определились в Кировске. А 22 сентября новоизбранные депутаты провели первое заседание, где получили удостоверения. На нем же выбрали главу города и его заместителя.

- Главой вновь стал Вадим Турчинов, его замом депутаты выбрали Антона Трушенко. Также на первом заседании было принято решение о назначении конкурса на замещение должности главы администрации. С истечением полномочий Совета предыдущего созыва закончились и полномочия руководителя администрации Юрия Кузина, сейчас он - исполняющий обязанности сити-менеджера. Добавим, что все депутаты Горсовета, за исключением главы города, работают на освобожденной основе, - сообщили в пресс-службе администрации Кировск.

СПРАВКА "КП"

Вадим Турчинов родился 26 апреля 1967 года в Одессе. В 2008 году окончил Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова. С 2000 по 2007 год работал в Кировском отдельном военизированном горноспасательном отряде. В 2007 году стал ведущим специалистом Управления по информационной политике, Обособленное подразделение ЗАО «ФосАгро-Череповец» в Кировске.

С 2015 года по октябрь 2018 года был начальником отдела по информационной политике управления по информационной политике дирекции по информационной политике КФ АО «ФосАгро-Череповец». С 2007 года – депутат Совета депутатов муниципального образования г. Кировск с подведомственной территорией III созыва, с 2010 года - депутат Совета депутатов муниципального образования г. Кировск с подведомственной территорией IV созыва. С2015 года - депутат Совета депутатов муниципального образования г. Кировск с подведомственной территорией V созыва. Член Регионального политического совета.

31 октября 2018 года решением Совета депутатов был избран главой города Кировска.

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