В Кандалакше выбрали главу города

Новым главой Кандалакши стал Михаил Павлов. Фото: Из личного архива Михаила Павлова

Чуть больше недели назад в Заполярье прошли очередные выборы – северяне голосовали за кандидатов в депутаты муниципальных Советов. Теперь же пришла пора народным избранникам включаться в работу.

Напомним: на днях первое заседание Совета депутатов шестого созыва прошло в Кировске. На нем выбрали нового главу города. Собрались на первое заседание и депутаты в Кандалакше. На повестке стоял тот же вопрос.

- Все депутаты единогласно поддержали меня. Спасибо, друзья! Спасибо землякам за поддержку нашей команды! Продолжаем работать, - рассказал о результатах голосования вновь избранный глава Кандалакши Михаил Павлов.

Жители самого южного города Мурманской области уже успели поздравить своего главу с назначением и пожелать плодотворной работы на благо города.

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