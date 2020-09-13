В Мурманской области идет единый день голосования

Отдать свой голос можно с 8.00 до 20.00. Фото: администрация Североморска

13 сентября в Мурманской области, как и по всей России, проходит единый день голосования. В 5 муниципалитетах региона идут выборы депутатов - новая команда избирается в представительные органы Североморска, Кировска, Полярных Зорей, Печенгского района, Кандалакшского района и Кольского района (Верхнетуломский, Тулома и Междуречье).

Также дополнительные выборы в Совет депутатов идут в 3 муниципалитетах - Мончегорске, Ковдорском и Кольском районах (Териберка).

- Всего на территориях муниципальных образований открыты 126 избирательных участков. Большинство из них оборудованы системами видеонаблюдения, средствами тревожной сигнализации, оснащены стационарными или ручными металлодетекторами, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Для профилактики коронавируса избирательные комиссии Мурманской области обеспечены средствами индивидуальной защиты. Всем измеряют температуру, выдают маски, перчатки и одноразовые шариковые ручки. Потоки голосующих разделены.

Отдать свой голос можно традиционно с 8.00 до 20.00.

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