В Апатитах завершены поиски 85-летней женщины

Женщину искали 12 дней. Фото: Поисковый отряд "МурманСпас"

12 дней и 11 ночей родственники 85-летний Валентины Наседкиной из Апатитов не находили себе места от беспокойства. Женщина пропала еще 30 июля. Все эти дни ее безуспешно искали сотрудники полиции и волонтеры.

- 30 июля пожилая северянка пошла гулять с собакой. Однако питомец вернулся домой один без хозяйки. Опрос очевидцев и записи с городских камер видеонаблюдения показали, что женщина направилась в сторону леса, - рассказывает о ходе поисковой операции начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Как выяснилось 10 августа, Валентина Александровна, несмотря на почтенный возраст, ушла довольно далеко в лес. Нашли ее грибники и сообщили в полицию.

- По факту гибели пенсионерки проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти женщины, - отметила Валерия Филиппова.

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