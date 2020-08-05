В Апатитах просят помощи в поисках 85-летней женщины

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:06:50+03:00

Последний раз пропавшую Валентину Александровну видели на перекрестке улицы Воинов-интернационалистов и проспекта Сидоренко. Фото: Наталия Максимова

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Вот уже почти неделю родственники Валентины Наседкиной из Апатитолв не находят себе места от беспокойства. Напомним: 85-летняя женщина пропала 30 июля – вышла из дома и как в воду канула.

С помощью камер видеонаблюдения удалось выяснить, что в 7.58 30 июля Валентина Александровна прошла перекресток улицы Воинов-интернационалистов и проспекта Сидоренко и направилась вдоль бывшего бара «Монро» в сторону аэропорта. Дальше ее след затерялся. Однако поиски продолжаются.

- На поиски приходит очень мало людей – всего четыре человека. С таким количеством людей невозможно как следует охватить территорию. Она огромная! Пожалуйста, все кто может, помогите! Не проходите мимо чужой беды! – призывают в соцсетях волонтеры.

Очередной сбор запланирован на 13.00 5 августа у бывшего бара «Монро». Добровольцы намерены осмотреть лес у аэропорта. С координатором можно связаться по телефону 8 969-025-58-98 (Елена).

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