В Кировске ищут без вести пропавшего местного жителя

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:07:32+03:00

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В Мурманской области снова пропал человек. Так, сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Апатитский» ищут без вести пропавшего 50-летнего Александра Сергеевича Пашьяна, который ушел на озеро Малый Вудьявр в Кировском районе. Куда же запропастился северянин и не приключилось ли с ним каких-нибудь бед - пока что остается загадкой.

- Всем, кто может сообщить информацию о местонахождении Александра Пашьяна, просьба сообщить в полицию по телефонам 8(8152) 61620 или 02, - отметили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Напомним: в Апатитах пропала 85-летняя женщина. Валентина Наседкина вышла из дома 30 июля и не вернулась назад. А рыбак из Кандалакшского района и его 12-летний сын потерялись на Ковдозере. В моторе их надувной лодки закончилось топливо, зато был запас продуктов и заряженный телефон.

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