В Апатитах пропала 85-летняя женщина
Лето – сезон отдыха на природе, грибов и ягод, а еще потерявшихся в лесах и на воде людей. Правда, пропасть можно и в городе. Это прекрасно знают волонтеры, которым пришлось в очередной раз выйти на поиски.
- 30 июля Валентина Александровна Наседкина (Антонова), 85 лет, вышла из дома в Апатитах и пропала, - сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» Мурманская область.
Валентина Александровна ростом 160 сантиметров, худощавого телосложения. У нее светлые волосы и голубые глаза. Женщина предположительно была одета в зеленый кардиган на пуговицах, черные колготки и коричневые замшевые туфли на шнурках. Куда пожилая апатитчанка могла направиться, не известно.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Валентина Александровны, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
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