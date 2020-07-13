В Мурманской области ищут пропавшую девушку из Молочного и рыбака на реке Тулома

13 Июль 2020 2020-07-13T16:34:43+03:00

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Не успевают в Мурманской области найти одного пропавшего человека, как тут же исчезает другой. На этот раз ведутся поиски сразу двух северян. Так, 26 июня ушла из дома в Молочном 29-летняя Анастасия Киселева. И вот уже как больше двух недель ее местонахождение не известно.

Девушка была одета во все черное: черную кофту, водолазку, джинсы и кроссовки. Приметы: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, длинные.

Еще один пропавший - 37-летний рыбак Алексей Стрекаловский. 23 мая он уехал удить рыбу на реку Тулома, в районе 45 километра автодороги Кола-Верхнетуломский. Вероятнее всего, это один из тех мужчин, которого не нашли спасатели в перевернутой лодке. Двое северян тогда отправились на воду и так и не вернулись на берег.

Рыбака ищут уже больше месяца. Фото: "МурманСпас"

Всех, кто обладает информацией о пропавших,просят сообщить по телефонам: 8 (8152) 40-61-10, 02 или 102 (полиция) либо в поисково-спасательный отряд "МурманСпас": 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41.

Напомним: в Никеле пропал 15-летний подросток в красной "олимпийке". Юный северянин ушел из Печенгского центра соцобслуживания населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU