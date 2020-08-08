Под Кировском пропала 74-летняя женщина в красных сапогах

Где пропадает северянка - не известно. Фото: "МурманСпас"

В Мурманской области снова пропадают люди. Так, с 5 августа повсюду ищут 74-летнюю Любовь Дмитриевну Якимову. Пожилая женщина ушла с дачи, которая расположена в поселке Титан, рядом с Кировском, и вот уже несколько дней ее местонахождение не известно. Куда же запропастилась северянка и не приключилось ли с ней бед - пока что остается загадкой.

Приметы: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие, седые. Была одета в бледно-салатовую ветровку, темные брюки, красные резиновые сапоги и черную флисовую шапку с рисунком "лапа".

- Возможно по лесу, по тропе с Титана дошла до Апатитов. Она физически сильная, но с памятью проблема, - отметила дочь пропавшей женщины в группе поискового отряда "МурманСпас" в соцсетях.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Любови Якимовой, просят позвонить по телефонам: 8-911-339-89-41 или 102.

Напомним: в Апатитах пропала 85-летняя женщина. Валентина Наседкина вышла из дома 30 июля и не вернулась.

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