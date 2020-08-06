В Ковдоре пропал 64-летний мужчина

О местонахождении мужчины ничего неизвестно уже неделю. Фото: "ЛизаАлерт"

Увы, надо констатировать, что в последнее время люди в Мурманской области стали пропадать чаще. Напомним: в Апатитах продолжаются поиски 85-летней Валентины Наседкиной, которая 30 июля вышла погулять с собакой и пропала. Питомец вернулся во дворе один.

На следующий день после Валентины Александровны, 31 июля, в Ковдоре исчез 64-летний Владимир Филев.

- О местонахождении мужчины ничего неизвестно с 31 июля. Рост Владимира Алексеевича 160 сантиметров. Он худощавого телосложения. Волосы светло-русые, глаза серые. Был одет в зеленую жилетку, бело-серую полосатую футболку и синие спортивные штаны. Нуждается в медицинской помощи, - рассказывают в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Мурманская область.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также волонтеры просят о помощи в поисках добровольцев.

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