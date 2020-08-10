В Печенгском районе ищут 71-летнего мужчина с татуировкой на предплечье

Николай Кузнецов пропал 8 августа. Фото: "ЛизаАлерт"

Грибной и ягодный сезон открыт, а это значит, что и пора потерявшихся людей тоже. Именно в это время помощь добровольцев актуально как никогда. Тем более, что поиски пропавших ведутся сразу в нескольких районах Кольского полуострова.

Напомним: в Апатитах с 30 июля ищут 85-летнюю Валентину Наседкину, в Ковдоре с 31 июля – 64-летнего Владимира Филева, а в Кировске 5 августа – 74-летнюю Любовь Якимову. Теперь в этот список добавился и 71-летний Николай Кузнецов из Приречного, что в Печенгском районе.

- Местонахождение Николая Алексеевича неизвестно с 8 августа. Рост мужчины – 170 сантиметров. Телосложение нормальное, Глаза серые, волосы седые. На предплечье есть татуировка. Пропавший был одет в синюю куртку и такого же цвета штаны, высокие рыбацкие сапоги и черную шапку, - сообщают приметы волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Мурманская область. – Нужна помощь доюровольцев.

Информацию о местонахождении Николая Кузнецова просят сообщать на «горячую линию» по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

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