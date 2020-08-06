Завершены поиски 29-летней девушки из Молочного

Анастасия Киселева нашлась живой. Фото: "МурманСпас"

Больше месяца родные и близкие 29-летней жительницы Молочного Анастасии Киселевой сходили с ума, не зная о ее местонахождении. Напомним: девушка пропала 26 июня после того, как вышла из дома во всем черном. К счастью, теперь северянка дома.

- Найдена. Жива, - сообщили хорошую новость в поисковом отряде «МурманСпас» утром 4 августа.

Где пропадала Анастасия Киселева, волонтеры по традиции не рассказывают.

Тем временем продолжаются поиски 37-летнего Алексея Стрекаловского, который 23 мая уехал на рыбалку на реку Тулому, в районе 45-го километра автодороги Кола – Верхнетуломский, да так и не вернулся. Сначала его искали силами МЧС и полиции, а позже подключились и волонтеры. Но пока поиски результатов не дали.

Также продолжают искать 56-летнего жителя Умбы Александра Графова, который пропал 14 июля.

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