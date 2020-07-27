В Мурманске ищут 50-летнего мужчину с эпилепсией

27 Июль 2020 2020-07-27T13:03:49+03:00

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Волонтерам и сотрудникам полиции нет покоя ни днем, ни ночью. Не успевают они найти одного пропавшего, как приходится выходить на поиск нового. Так, в Мурманской области пропали сразу двое мужчин.

Александр Графов пропал две недели назад. Фото: "МурманСпас"

- 56-летний Александр Графов ушел из дома №1 на улице Советской в Умбе 14 июля. С тех пор его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие с сединой, - дают ориентировку поисковый отряд «МурманСпас».

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем, просят позвонить по телефонам: 8 (81559) 5-12-22, 02 или 102 (полиция), либо 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41 (волонтеры).

А тем временем, в Мурманске ищут 50-летнего Валерия Попова, который страдает эпилепсией.

- Валерий Анатольевич ушел из дома №2 на улице Инженерной 23 июля. На вид ему 55-60 лет. Приметы: грязные длинные прямые черные волосы, борода 20-25 сантиметров, ходит медленно с хромотой, левая рука согнута в локте и прижата к телу, левая кисть сжата в кулак. Может быть дезориентирован, речь невнятная, видит плохо, - рассказывают в ПСО волонтеров «Мурманск».

Валерий Попов был одет в черную ветровку, рубашку в серо-белую клетку, синие спортивные штаны, черные носки и полуботинки такого же цвета. Его видели в районе улиц Халатина, Чумбарова-Лучинского и проспекта Героев-североморцев. При встрече с пропавшим рекомендуется сразу звонить по телефонам: 8 (8152) 406-110, 406-131, 406-130, 02 или 102 (полиция), либо 8-951-297-20-33 или 8-953-757-57-48 (волонтеры).

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