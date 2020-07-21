2020-07-21T09:52:22+03:00
Общество

В Мурманской области завершены поиски двух пропавших подростков

В Следственном комитет рассказал об обнаружении
Ника СВЕТЛОВА
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Несовершеннолетних пропавших нашли. Фото: "МурманСпас"Несовершеннолетних пропавших нашли. Фото: "МурманСпас"
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В последние дни в Мурманской области искали сразу двух подростков.

15-летня Евгения Нестерова пропала 19 июля: ушла из дома на улице Карла Маркса и не вернулась. А ее сверстник Даниил Беспалов доставлял хлопоты взрослым не раз. Еще 12 июля он ушел из Печенгского комплексного центра социального обслуживания. Сначала сообщалось, что его местонахождение установлено, однако поиски все равно продолжались.

К счастью, обоих подростков-гулен нашли.

- Несовершеннолетняя Нестерова найдена, возвращена домой. Кроме того, криминалистами Следственного управления установлено местонахождение несовершеннолетнего Беспалова. В отношении подростков каких-либо преступлений не совершалось, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Напомним: в Умбе ищут 57-летнего Александра Графова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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