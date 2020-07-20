В Умбе пропал 57-летний мужчина
Сообщения о пропавших жителях Мурманской области появляются почти каждый день. К счастью, многие поиски заканчиваются очень быстро, и потеряшки оказываются живы и здоровы.
57-летнего Александра Графова из Умбы ищут уже почти неделю. Он ушел из дома 14 июля, и с тех пор место его нахождения не известно.
- Просьба к тем, кто его видел или имеет информацию о его местонахождении, сообщить по номеру +7999-274-81-96 или +7981-304-93-47, - написали близкие Александра в группе "Умба".
Еще одни поиски ведутся в Никеле, где не в первый раз пропал 15-летний Даниил Беспалов. Исчез он еще 12 июля, когда ушел из Печенгского комплексного центра социального обслуживания.
Приметы: рост 160 сантиметров, среднее телосложение, темные волосы. был одет в красную "олимпийку" с синими вставками, синие джинсы. Ранее сообщалось, что местонахождение Даниила известно, однако в центр он до сих пор не вернулся. 16 июля подростка видели в Мурманске.
Поиски Александра ведутся почти неделю. Фото: vk.com/umbagroup
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