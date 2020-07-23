2020-07-23T15:29:41+03:00
Происшествия

В Мурманской области ищут 38-летнего жителя Шонгуя, который не выходит на связь с февраля

Особых примет у пропавшего нет
Варвара РУСЛАНОВА
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Мужчина не дает о себе знать с февраля. Фото: "МурманСпас"Мужчина не дает о себе знать с февраля. Фото: "МурманСпас"
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Мы привыкли, что в любой момент можно позвонить близкому человеку и спросить, как его дела. О том, что в какой-то момент звонок не пройдет и связь оборвется, стараемся не думать. Именно так случилось и с 38-летним жителем Шонгуя Андреем Богдановым.

- С февраля этого года Андрей Игоревич перестал выходить на связь с родственниками. На тот момент проживал в Шонгуе, - рассказывают в поисковом отряде «МурманСпас».

Приметы пропавшего мужчина: рост 172 сантиметра, худощавое телосложение, темно-русые волосы.

Всех, кто располагает какой-либо информацией об Андрее Богданове, просят сообщить в полицию по телефону (8152) 40-61-10 или волонтерам «МурманСпаса» по телефону 8-911-311-70-20 (круглосуточно).

Напомним: в Мурманской области продолжаются поиски 37-летнего Алексея Стрекаловского, который пропал на рыбалке еще 23 мая, и 29-летней Анастасии Киселевой, которая ушла из дома в Молочном 26 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Мурманской области ищут 38-летнего жителя Шонгуя, который не выходит на связь с февраля
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