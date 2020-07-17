В Мурманске в гараже нашли мертвым пропавшего 66-летнего мужчины

17 Июль 2020 2020-07-17T11:13:51+03:00

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Завершились поиски 66-летнего пенсионера из Мурманска. 16 июля Владимир Ордовенко ушел из дома, который расположен на улице Маклакова, 17, и с тех пор его местонахождение было не известно. Однако спустя сутки пропавшего мужчину отыскали. И к сожалению, целым и невредимым вернуться домой ему не удалось.

- Тело местного жителя было найдено в одном из гаражей на улице Свердлова. Телесных повреждений, характерных для насильственной смерти, не имеется. Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Проверку проводит следственный отдел по Мурманску, - рассказала "КП" старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Напомним: завершены поиски 39-летнего Андрей Тамонина, который пропал на станции Выходной. Оказалось, что у мужчины украли деньги и телефон и он не мог вернуться домой.

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