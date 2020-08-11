Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 11 августа 2020 года составило 101 человек

Медики проиграли в борьбу за жизнь еще трех человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кольский полуостров в последнее время берет планку за планкой в ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Напомним: 6 августа Мурманская область преодолела барьер в 11 тысяч заболевших COVID-19, а 9 августа столица Заполярья перешагнула порог 6000 зараженных. И вот новый антирекорд.

По информации оперативного штаба при правительстве региона, за последние сутки в области от коронавируса умерло еще три человека. Таким образом число жертв новой коронавирусной инфекции на Крайнем Севере выросло до 101 человека. Мурманская область перешагнула планку в сотню погибших. Подробности о последних умерших: возраст, пол и наличие сопутствующих заболеваний пока не сообщаются.

Всего на Кольском полуострове опасный вирус подхватили 11517 человек, из которых 8150 с помощью медиков смогли одержать победу над коварной болезнью.

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