И.о. министра здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Положительная динамика сохраняется»

Число заболевших ковидом в Мурманской области снижается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пандемия новой коронавирусной инфекции на Кольском полуострове постепенно умеряет свой пыл. С каждым днем выявляется все меньше и меньше новых случаев COVID-19.

- Сохраняется положительная динамика по приросту новых зараженных. Темпы заболеваемости за неделю снизились на 21%. 72% пациентов выписаны из больниц в связи с выздоровлением, - доложила и.о. министра здравоохранения Мурманской области Инга Анискова. – Стабильно остается сводными 41% ковидных коек. 2209 северян, переносящих коронавирус в легкой или бессимптомной форме, находятся на амбулаторном лечение. Это на 9,5 % меньше уровня прошлой недели. 1551 пациент получил бесплатные противовирусные препараты

Врио губернатора Мурманской области Оксана Демченко попросила северян беречь себя, одеваться по погоде, перепады которой повышают риски заболеваемости ОРВИ, и соблюдать масочный режим.

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