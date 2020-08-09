В Мурманске от коронавируса умер врач-реаниматолог

Геннадию Васильевичу было всего 67 лет. Фото: соцсети

К сожалению, коронавирус не щадит никого. Болезнь не смотрит ни на возраст, ни на профессию, ни на заслуги перед обществом.

3 августа от COVID-19 умер врач-анестезиолог-реаниматолог отделения неотложной наркологической помощи Мурманского областного наркологического диспансера Геннадий Сухов. Ему было 67 лет.

- Более 30 лет Геннадий Васильевич посвятил спасению жизней и здоровья северян. Он был человеком безграничного человеколюбия, широкой души, гостеприимным, заботливым – для каждого у него находилась добрая шутка и теплое слово, - так рассказывает на своей странице в соцсетях коллега погибшего Александр Захаров.

Геннадий Сухов родился в 1953 году в деревне Лопатино Горьковской области. Свою карьеру он начал в шахте на Донбассе, но быстро понял, что душа лежит к медицине и поступил на педиатрический факультет Горьковского медицинского института, который закончил в 1983 году.

Как и многие другие студенты в те годы, Геннадий Васильевич участвовал в строительстве БАМа. Став дипломированным врачом, он три года проработал педиатров в Якутской АССР и летал в качестве бригады санавиации. В 1986 году Сухов приехал в Мурманск и остался здесь навсегда.

До 1990 года Геннадий Васильевич трудился врачом в бригаде скорой помощи» в Мурманской городской больнице скорой медицинской помощи. А потом, пройдя первичную специализацию по анестезиологии и реанимации, перешел на работу в «Севрыбу» уже в качестве врача-анестезиолога-реаниматолога. Последний 14 лет он Геннадий Сухов был врачом-анестезиологом-реаниматологом отделения неотложной наркологической помощи Мурманского областного наркологического диспансера. В 2020 году за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд был поощрен Благодарностью Министра здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко.

- Геннадий Васильевич всю свою трудовую жизнь отдал медицине и делу служения больным. Будучи грамотным и опытным врачом, преданным своей профессии, чутким и отзывчивым человеком, в любую секунду готовым прийти на помощь, Геннадий Васильевич помог многим людям справиться со смертельными недугами. Он никогда не жалел ни сил, ни времени ради пациентов, полностью отдавая себя работе. Воспитал в молодых коллегах чувство гордости за профессию, ответственность и стремление к непрерывному самосовершенствованию. Нам будет не хватать его тонкого юмора и нескончаемой энергии, целеустремленности и жизнерадостности, активной жизненной позиции. Он навсегда остается в наших сердцах верным другом и мудрым советчиком, - говорится в некрологи Мурманского областного наркологического диспансера.

В оперативном штабе Мурманской области отметили, что врачи относятся к особой группе риска, находясь на на передовой борьбы с коронавирусом.

Прощание с Геннадием Васильевичем состоится в 12.30 9 августа на Радищева, 29.

Напомним: всего новая коронавирусная инфекция унесла жизни 94 северян.

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