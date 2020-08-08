Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 8 августа 2020 года составило 94 человека

Коронавирус продолжает одолевать северян.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Число коронавирусных жертв изо дня в день продолжает расти в Мурманской области. 7 августа количество летальных исходов достигло 90, а спустя сутки в эту печальную сводку добавились еще четыре человека. В итоге, по данным регионального оперштаба на 8 августа, в кольском крае не смогли выжить от опасной инфекции 94 человека. Сколько было лет последним жертвам и были ли у них сопутствующие заболевания - не уточняется.
Всего в заполярном регионе подтверждено 11252 случаев заболевания COVID-19. Из них - 5940 выявлены в Мурманске и 2304 - в Белокаменке. Излечить от коронавируса врачи смогли 7825 человек. За последние сутки в Мурманской области прибавилось 116 новых ковидных пациентов.
Напомним: в Мурманской области за отсутствие масок у персонала оштрафовали 8 торговых предприятий. Магазины должны заплатить 1,5 миллиона рублей.
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