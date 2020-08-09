Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 9 августа 2020 года составило 96 человек

Коронавирус унес жизни еще двух человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Борьба с новой коронавирусной инфекцией в Заполярье идет, но она все равно продолжает уносить жизни северян. Только с начала августа жертвами COVID-19 стали 19 северян.

- За последние сутки в Заполярье от коронавируса умерло еще два человека. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 96 северян, - сообщает оперативный штаб при правительстве Мурманской области.

Напомним: один из погибших - 67-летний врач-анестезиолог-реаниматолог отделения неотложной наркологической помощи Мурманского областного наркологического диспансера Геннадий Сухов.

Всего на Кольском полуострове опасный недуг подхватили уже 11350 человек. К счастью, медикам удалось излечить от ковида 7905 пациентов. По-прежнему большинство заболевших приходится на Мурманск - 6016 инфицированных. В Белокаменке после двух дней регистрации новых случаев COVID-19 снова наступило затишье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 8 августа 2020 года составило 94 человека. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 8 августа 2020 года (Подробности)

Нужно ли проходить 14-дневную самоизоляцию прибывшим в Мурманскую область из-за границы самолетом. В правительстве Мурманской области рассказали о новых правилах во время пандемии коронавируса, коснувшихся и вахтовиков (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru