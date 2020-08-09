Нужно ли проходить 14-дневную самоизоляцию прибывшим в Мурманскую область из-за границы самолетом

Прилетевшим из-за границы придется уйти на 14-дневную изоляцию. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Россияне постепенно возвращаются к прежнему образу жизни и одновременно учатся жить по-новому. В августе возобновилось воздушное сообщение сразу с несколькими странами. Как вести себя тем, кто побывал за границей?

- Северяне, прибывшие из-за границы самолетом, помимо сдачи в трехдневный срок теста ПЦР на коронавирус, обязаны разместить информацию с результатом анализа на портале госуслуг в специальной форме, - объясняет оперативный штаб Мурманской области.

Тем же, кто едет в Заполярье из других государств работать вахотвым методом, обязаны пройти 14-дневную изоляцию.

- Вахтовики из других регионов, приезжающие работать на север, могут либо пройти 14-дневную изоляцию на территории региона с тестом на коронавирус на десятый день, либо сдать анализ за двое суток до прибытия в Заполярье, - отмечает оперштаб. – Лабораторное исследование можно не проводить, работник уже переболел коронавирусом и имеет документ, подтверждающего иммунный статус.

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