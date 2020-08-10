Какие меры безопасности в связи с коронавирусом приняты в поездах, везущих детей на отдых из Мурманска в Краснодарский край

Поездка на море для детей будет максимально безопасной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже сегодня, 10 августа, в 13.30 со станции Выходной отправится первый поезд, который доставит в Краснодарский край первых заполярных детей.

- На этой неделе начинается фактически летний оздоровительный отдых для детей. Первая партия отправится сегодня в Краснодарский край. Это прежде всего ребят из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - отметила врио губернатора Мурманской области Оксана Демченко. – Для того, чтобы выезд на юг был безопасным, организовано тестирование на новую коронавирусную инфекцию как самих детей, так и лиц, которые будут сопровождать их к месту отдыха. Все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты и кожными антисептиками. Во время дороги питание будет организовано непосредственно в вагонах с использованием одноразовой посуды.

С 10 по 14 августа в лагеря в Краснодарский край отправится больше 1000 юных северян.

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