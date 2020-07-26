2020-07-26T09:36:57+03:00
Коронавирус Covid-19

27 июля в Мурманской области заработают летние оздоровительные лагеря

Из-за пандемии коронавируса они открылись на два месяца позже
Мария ПАШЕНКОВА
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Детские лагеря в Мурманской области открылись на 2 месяца позже.Детские лагеря в Мурманской области открылись на 2 месяца позже.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сейчас в Мурманской области должна была бы открыться третья смена в детских оздоровительных лагерях. Но из-за пандемии коронавируса мы, увы, потеряли два летних месяца.

Заполярные лагеря откроются 27 июля с соблюдением всех мер предосторожности. Правда, в Мурманске и Североморске, где сейчас неблагополучная эпидемиологическая обстановка, детям придется посидеть дома. А вот в городах, где коэффициент распространения инфекции ниже 1 (один заболевший заражает меньше одного человека.

- 27 июля летние оздоровительные лагеря откроются в средней общеобразовательной школе № 1 в Ковдорском районе и Центре развития детей и юношества «Полярис» в Мончегорске. С 29 июля начинают работу лагеря в Ловозерском районе. Здесь оздоровительные кампании пройдут на базе Ревдской средней общеобразовательной школы им. В.С. Воронина и Ловозерской средней общеобразовательной школы. 3 августа к ним подключатся городской округ Апатиты, а также Кольский и Кандалакшский районы. 8 августа оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей начнут работу в городском округе Кировск и ЗАТО Заозерск, - рассказали в правительстве Мурманской области.

Из--за коронавируса смены в лагерях будут длиться 14 дней вместо 21, а отряды будут заполнены только наполовину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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