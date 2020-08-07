Первая группа детей из Мурманской области отправится в оздоровительные лагеря на Черном море 10 августа

Детей будут сопровождать полицейские. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юные жители Заполярья наконец-то отправятся в долгожданную поездку на теплое море. И этим планам не смог помешать злосчастный коронавирус.

- Первая группа детей из Мурманской области поедет на отдых в оздоровительные лагеря Краснодарского края 10 августа. В отправке ребят на юг примет участие министр образования и науки Мурманской области Анна Головина. К месту отправления поезда, на станцию Выходной, северян доставят автобусом. Отправление в 13.30, - сообщили в региональном правительстве.

После 10 августа поезда с детскими группами будут уходить из Мурманской области на юг каждые два-три дня. Как отмечают в мурманском линейном отделе МВД России на транспорте, все детские организованные группы будут добираться до Черного моря поездом. Полицейские обеспечат безопасность - сопроводят детей в дороге до конечного пункта, а в пути следования напомнят правила безопасности на железной дороге.

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