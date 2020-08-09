Количество зараженных коронавирусом в Мурманске превысило 6000 человек

В Мурманске - больше 6000 заболевших коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мурманская область хоть и начала планомерный спуск с плато эпидемии коронавируса, но все же темпы заболеваемости опасной инфекции продолжают впечатлять. Так, например, столице Заполярья понадобилось всего 10 дней, чтобы перешагнуть планку в 6000 зараженных.

Напомним: рубеж в 4000 инфицированных Мурманске преодолел 20 июля, а в 5000 – 29 числа. И вот новый антирекорд.

По последней информации оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе коронавирус подхватили 11350 человек. Больше половины заболевших приходится как раз на столицу Заполярья – 6016 инфицированных.

Что ж, город-герой прочно занял первую строчку ковидного рейтинга, оставив далеко позади предыдущих лидеров: Апатиты с Кировском, где 256 и 154 зараженных сооответственно, и Белокаменку с 2304 подтвержденными случаями коронавируса. В обоих некогда главных очагах эпидемии продолжают выявлять заболевших, но темпы далеки от Мурманска – всего лишь 1-2 случая в сутки против последних 76 в областном центре.

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