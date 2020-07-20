2020-07-20T11:43:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: число заболевших превысило 4 тысячи человек

На 20 июля 2020 года число заболевших в Мурманске составляет 4016 человек
Мария ПАШЕНКОВА
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Число заболевших коронавирусом в Мурманске растет.Число заболевших коронавирусом в Мурманске растет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Белокаменка уже давно не самый крупный ковидный очаг в Мурманской области. Число заболевших в Мурманске почти в 2 раза опережает стройку Центра крупнотоннажных морских сооружений.

По данным оперативного штаба при правительстве региона за 20 июля 2020 года, число зараженных в областном центре превысило 4 тысячи человек, и на данный момент составляет 4016 человек. За последние сутки прибавилось 83 человека.

На втором месте по числу заболевших идет Североморск (+68, всего 574) на третьем - Мончегорск (+4, всего 362).

Также выросло число летальных случаев в Мурманской области - до 52 человек. 19 человек находятся в больницах на ИВЛ.

Всего в регионе тестирование на коронавирус провели 197 780 раз, 4394 пациента выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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