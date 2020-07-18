2020-07-18T11:00:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 18 июля 2020 года составило 47 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 18 июля 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
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Жертвами ковида стали еще три человека в Мурманской области.Жертвами ковида стали еще три человека в Мурманской области.Фото: Артем КИЛЬКИН
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На прошедшим 16 июля брифинге губернатор Мурманской области Андрей Чибис и руководитель регионального Роспотребнадзора Лена Лукичева заверили, что ситуация в Заполярье с новой коронавирусной инфекцией стабилизировалась и эпидемия вышла на плато, после которого должно начаться снижение роста заболевших. Тем не менее, пока ежедневная сводка оперативного штаба при правительстве Мурманской области по-прежнему вызывает лишь тревогу.

Согласно последним данным, число жертв коронавируса увеличилось до 47. За последние сутки врачи проиграли в борьбе за жизнь еще трех пациентов. Однако сколько лет было умершим и имели ли они сопутствующие заболевания, пока не уточняется.

Надо отдать должное, что тех, кто с помощью медиков смог побороть этот коварный недуг гораздо больше. Всего из больниц выписан 4371 человек, 75 только за последние сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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