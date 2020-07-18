Ситуация с коронавирусом в Мурманске: число заболевших коронавиурсом в Мурманской области превысило 8000

18 Июль 2020 2020-07-18T10:44:14+03:00

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Ай, да Мурманская область! Что не неделя-то рекорд! Ровно семь дней назад Заполярье отметило планку в 7000 заболевших новой коронавирусной инфекцией. И вот новые шокирующие цифры.

По информации оперативного штаба при региональном правительстве, в Мурманской области коронавирус подтвержден у 8105 человек. Из них 4371 выздоровели и 47 умерли. Новый антирекорд не стал неожиданностью – ведь ежедневно врачи выявляют около 180 новых случаев COVID-19.

Тем не менее, в оперативном штабе во главе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и руководителем заполярного Роспотребнадзора Леной Лукичевой, что ситуация с коронавирусом в Заполярье стабилизировалась и регион вышел на плато эпидемии. Так, что ближайшие пару недель в сводке будут фигурировать именно такие не обнадеживающие цифры, и лишь потом пандемия пойдет на спад.

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