Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской области свободна четверть мест для пациентов с коронавирусом

18 Июль 2020 2020-07-18T10:29:39+03:00

В больницах Мурманской области больше 250 коек для пациентов с коронавиурсом свободны. Фото: Артем КИЛЬКИН

Всего же в регионе оборудовано больше 1000 ковидных коек

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Эпидемия новой коронавирусной инфекции, хотя и вышло и на свое плато в Мурманской области, но пока не утихает. Напомним: опасный вирус уже подхватило уже 7943 жителя Заполярья, из которых 4296 человек смогли победить болезнь, а 44 умерли.

Тем не менее, 3603 северянина с COVID-19 находятся под наблюдением врачей. Для них в регионе оборудовано больше 1000 коек. Как заверили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области, четверть из них свободна.

- Дополнительно после проведения работ по подводке кислорода было открыто 53 койки в Оленегорской больнице, - сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. – Всего на 17 июля свободный коечный фонд составляет 24% от развернутого.

Кроме того, продолжает свою работу whatsapp-приемная по вопросам здравоохранения. С каждым днем на номер +7-921-046-03-93 поступает все больше обращений. Так 17 июля пришло 195 жалоб от северян на медицинское обслуживание.

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ИСТОЧНИК KP.RU