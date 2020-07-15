В Мурманской области заработала Whatsapp-приемная для обращения по проблемам в здравоохранении

15 Июль 2020 2020-07-15T08:38:35+03:00

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В последнее время в заполярных пабликах в "ВКонтакте" и на личной странице губернатора Мурманской области Андрея Чибиса буквально наплыв жалоб об оказании медицинской помощи. Справедливости ради, их всегда было много, но на фоне пандемии коронавируса ситуация ухудшилась.

Глава региона уже поручил разобраться с вопросом работы "скорой помощи", а теперь появился новый способ сообщить о проблемах.

- После распоряжения губернатора Андрея Чибиса контрольное управление начало проверку жалоб на оказание медицинской помощи. Это позволит отработать каждую ситуацию в индивидуальном порядке. Также организована whatsapp-приемная, куда каждый, кто столкнулся с проблемами получения медпомощи при коронавирусе и ОРВИ, может написать и оставить свое обращение, - сообщает оперативный штаб при региональном правительстве.

На номер +7-921-046-03-93 можно пожаловаться, если не приехала "скорая", долго нет результатов на коронавирус, не выдали лекарство или не можете дозвониться на "горячую линию". Главное, укажите в сообщении ФИО, адрес, контактный телефон и тезисно суть проблемы. Приемная будет работать с 9.00 15 июля.

- С каждой проблемой мы разберемся в индивидуальном порядке. «Коронавирус. Мурманский оперативный штаб» будет публиковать информацию по этим обращениям. Министр здравоохранения Дмитрий Панычев теперь обязан ежедневно отчитываться в соцсетях оперштаба о проделанной работе, - уточнил Андрей Чибис.

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