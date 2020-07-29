2020-07-29T10:58:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Мурманске превысило 5000 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 29 июля 2020 год
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманске уже 5 тысяч заболвших коронавирусом.В Мурманске уже 5 тысяч заболвших коронавирусом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Мурманск остается самым крупным ковидным очагом в Мурманской области. А ведь еще недавно этот непочетный титут был сначала у Апатитско-Кировско агломерации, а затем у Белокаменки.

По последним данным оперативного штаба при правительстве региона, число заболевших COVID-19 в Заполярье составляет 9947 (156 новых случаев за сутки). А в Мурманске уже 5027 инфицированных (+120 случаев за последние сутки). Таким образом столица региона преодолела барьер в 5000 зараженных. Получается, что при грубом подсчете COVID-19 диагностировали у каждого 58-го жителя города. Хотя, конечно, много случаев заражения приходится на приезжих, в том числе вахтовиков.

Рубеж в 4000 заболевших мы перешагнули только 20 июля.

Помимо этого в Мурманской области увеличилось число летальных случаев - с 68 до 71.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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