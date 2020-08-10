Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 10 августа 2020 года составило 98 человек

Число жертв коронавируса продолжает расти. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пандемия коронавируса на Кольском полуострове идет на спад, а вот количество ее жертв продолжает неумолимо расти. Того и глядя число летальных исходов перевалит за сотню.

По информации оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от коронавируса скончалось еще два человека. Таким образом число умерших от COVID-19 достигло 98 северян. Сколько лет было последним жертвам ковида и имелись ли у них сопутствующие заболевания, пока не сообщается.

Всего в Заполярье подтверждено 11439 случаев новой коронавирусной инфекции, из которых последние 89 выявлены за последние сутки. Тем не менее, в минздраве Мурманской области доложили, что ситуация находится под контролем и число выздоровевших от ковида превысило 72%, то есть 7961 пациент. О том, что вместе с ними растет и число летальных исходов, и.о. руководителя ведомства Инга Анискина предпочла не уточнять.

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