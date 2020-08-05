Родственникам механика, пропавшего без вести при ЧП на плавдоке в Росляково, возместят моральный ущерб

5 Авг. 2020 2020-08-05T15:32:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Почти два года прошло с тех пор, как в Росляково затонул плавдок №50. Напомним: авария произошла в ночь на 30 октября, когда из дока выходил авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», стоявший там на ремонте. В итоге пострадал и корабль, и люди, находившиеся в доке. Один человек погиб, трое попали в больницу, один рабочий пропал без вести. Им оказался 54-летний механик Виктор Проценко. Его тело так и не нашли.

- Родственники работника, пропавшего без вести при затоплении ПД-50 в Росляково, получат денежную компенсацию морального вреда. Такое решение принял Ленинский районный суд Мурманска по моему иску к АО «82 СРЗ». Оно не обжаловалось ответчиком и вступило в законную силу. До этого родственники пропавшего без вести работника не получали от завода даже внятных извинений за гибель близкого им человека, - сообщил юрист Иван Шеин, представляющий интересы семьи пропавшего Виктора Проценко.

Страдания близких пропавшего из-за ЧП механика суд оценил в 850 тысяч рублей для каждого из двух членов семьи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кольском заливе построят плавучий док для обслуживания судов. "Атомфлот" потратит на его сооружение почти 5 миллиардов рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU