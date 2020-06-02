2020-06-02T09:41:07+03:00
Общество

В Кольском заливе построят плавучий док для обслуживания судов

"Атомфлот" потратит на его сооружение почти 5 миллиардов рублей
Ника СВЕТЛОВА
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Док сможет доковать ледоколы круглогодично.Док сможет доковать ледоколы круглогодично.Фото: Артем КИЛЬКИН
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С плавучими доками в Мурманской области беда. Напомним, в октябре 2018 года в Росляково затонул док, у которого стоял авианосец "Адмирал Кузнецов". Поднимать его посчитали дело слишком затратным, поэтому идут разговоры о том, что вместо него построят сухой супердок.

А пока планы по строительству дока озвучил "Атомфлот". Соответствующий тендер уже объявлен. Стоимость работ оценили в 4,983 миллиарда рублей. Победителя выберут 3 июля.

- На строительство дока подрядчику отведут 2 года и 5 месяцев. Сдать судно предстоит в порту Мурманск, в акватории «Атомфлота». Грузоподъемность стального, двухбашенного, однопонтонного дока, согласно требованиям заказчика, должна составить 30 тысяч тонн - сообщает RosTender.info. - Плавучий док предназначен для проведения доковых ремонтов атомных ледоколов и судов атомно-технологического обеспечения. Он будет выполнять работы по ремонту подводной части, очистке и окраске наружной обшивки, донно-бортовой арматуры, винторулевого комплекса, якорного устройства, замене протекторной защиты и т.д.

Док сможет круглогодично принимать ледоколы "50 лет Победы", "Ямал", "Таймыр" и "Вайгач".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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