Что происходило с плавдоком в Мурманске в момент аварии на 82-м СРЗ: опубликован фрагмент отчета

Плавучий док на 82-м судоремонтном заводе, который находится в мурманском Росляково, затонул в конце октября. Спустя четыре месяца после аварии вопросов о причинах произошедшего в ту ночь становится только больше. Сегодня «Блогер 51» опубликовал копию документа, в котором почасово отображены действия экипажа ПД-50, и рассказывается о погибшем Сергее Андоленко.

Из отчета следует, что доковая операция началась 29 октября в 14.00 - личный состав приступил к подготовке, в 16.45 док начал погружение в штатном режиме.

В это время Сергей Андоленко был на вахте, выступая статистом в центральном пункте управления (ЦПУ). После аварии его доставят в больницу в тяжелейшем состоянии, где спустя 20 дней он скончается.

Первые проблемы на ПД-50 начались в 21.50. В это время отключилось электропитание машинной башни, но через 10 минут накладку удалось устранить.

Фото: bloger51.com.

– В 22.30 члены экипажа ПД-50, находящиеся в различных помещениях, ощутили толчок в корпус дока, после чего прекратилась подача питания на оборудование, – говорится в документе. – Автоматически включилось аварийное освещение, произошел запуск аварийного дизель-генератора. И док накренился на правый борт.

Через минуту была объявлена общесудовая тревога. Члены экипажа разошлись по судовым постам, согласно инструкции, однако быстрое поступление воды внутрь корпуса плавучего дока не дало возможности всем занять свои места. Отметим, что в момент объявления тревоги Сергей Андоленко находился в своей каюте. Он сменился с вахты в 18.00. Когда стало известно о ЧП, он отправился на место сбора и выдавал спасательные жилеты.

– Получив жилеты, люди садились в шлюпку, установленную в носовой части жилой башни ПД-50 и в дальнейшем переправлялись на причал. За несколько ходок было эвакуировано 53 человека, – продолжается отчет.

Фото: bloger51.com.

В 23.30 старший электромеханик дал команду покинуть док и Сергей стал продвигаться к переходному мосту, который уже успел накрениться вместе с доком.

Во время эвакуации кран №1 на правом борту упал в море. Жилая башня, на которой он находился, резко погрузилась в воду, забрав с собой людей. Андоленко тоже оказался в воде и получил травмы в результате удара о металлические конструкции портального крана дока.

– В ходе расследования несчастного случая комиссией установлено, что работодателем не обеспечено создание и функционирование системы управления охраной труда, – резюмируется в конце опубликованного отчета.

Из текста также следует, что Сергея Андоленко достали из воды с помощью шлюпки дока и катера «Адмирала Кузнецова». При этом, причина смерти – «механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей водой, утопление в морской воде».