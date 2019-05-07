В Мурманске построят сухой супердок взамен трагически утонувшего ПД-50

СЕГОДНЯ 17:19 2019-05-07T18:07:25+03:00

Вот один из примеров обширного сухого дока в Кронштадте. Правда, мурманский будет еще больше. Фото: Олег ЗОЛОТО

Объект станет одним из самых больших в стране; использовать будут для «Кузнецова» и не только

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Ландшафт, любимый для каждого жителя заполярной столицы - скалы у воды. Мощные утесы покрывают все западное побережье Кольского залива. Это удобное место для гнездования не только чаек, но и... кораблей. В Мурманске имеется несколько ремонтных доков, которые оборудованы с использованием ландшафтного окружения, а именно, наших северных скал.

Такие стационарные доки называют «сухими», в противовес плавучим («мокрым»). Очень скоро в городе на территории судоремонтного завода «Звездочка» построят новый объект подобного рода. Впрочем, новым он будет лишь условно - речь идет о масштабном ремонте. Об этом рассказал пресс-секретарь завода «Звездочка» Евгений Гладышев.

- В ходе реконструкции двух доков в Мурманске планируется объединить их и расширить, а также удлинить в сторону Кольского залива. Новый сухой док станет одним из самых больших в России. Такие планы у нас были давно, но затопление плавучего дока ПД-50 окончательно подтолкнуло к их осуществлению, - пояснил Евгений Валентинович корреспонденту «КП».

Кроме того, нужно завершить ремонт крейсера «Адмирал Кузнецов», а после трагедии с ПД-50 корабль просто негде размещать. Построят новый сухой супердок к 2021 году.

Напомним, самый большой в мире плавдок ПД-50 затонул в Мурманске в ночь на 30 октября. Один специалист погиб, другой - пропал без вести (мужчина, предположительно, утонул, но водолазы не нашли тело). Среди вероятных причин трагедии - перебои с током и скупость владельцев, сэкономивших на мазуте.

ИСТОЧНИК KP.RU