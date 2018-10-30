В Росляково затонул плавдок, в котором стоял на ремонте авианосец «Адмирал Кузнецов»
В Росляково в результате ЧП затонул один из крупнейших в мире плавучих доков – ПД-50, в момент аварии на ремонте в нем находился авианосец «Адмирал Кузнецов».
Сейчас на 82 судоремонтном заводе продолжают работать спецсужбы.
В Мурманске затонул один из крупнейших в мире плавучих доков
Первые сообщения об аварии стали поступать от местных жителей 30 октября около 00.30, и сразу же стало понятно – есть пострадавшие. Четверо рабочих завода оказались в воде, по предварительным данным, все они госпитализированы с переохлаждением. Как ранее сообщала «КП», при проведении спуска авианосца на воду в Росляково случился сбой в подаче электроэнергии. Из-за чего погружение плавучего дока прошло в нерасчетном режиме.
Фото: vk.com/roslyakovo1.
Первый из официальных комментариев о случившемся дала губернатор Мурманской области Марина Ковтун:
- Двое пострадавших обслужены амбулаторно. Еще двое человек находятся в областных медучреждениях - в Севрвбе и городской больнице. К сожалению, один человек до сих пор не найден. О причинах ЧП пока говорить сложно. На 9 утра назначены работы аварийно-спасательных и водолазных групп Северного флота. Выводы будут делать следственные органы. Док в 3.30 утра был полностью затоплен. «Адмирал Кузнецов» на буксире выведен на безопасное расстояние.
Через несколько минут после аварии. Фото: vk.com/roslyakovo1.
Отметим, что «Адмирал Кузнецов» не получил серьезных повреждений. Сейчас он швартуется к причалу 35-го судоремонтного завода (филиал «Звездочки»). Сегодняшняя авария не должна отразиться на сроках его ремонта, авианосец вернется в состав Северного флота после 2020 года.
Северо-Западное следственное управление на транспорте уже возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при организации работ по ремонту на судоремонтном плавучем доке по части статьи 216 УК.
В момент ЧП был эвакуирован 71 человек. Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
КСТАТИ
Вчера вечером в микрорайоне Мурманска свет погас в 17.54. И такая ситуация за последние дни стала стандартной для всего города, а также Североморска и Сафоново. По этому поводу заместитель губернатора Евгений Никора провел 29 октября внеплановое заседание, на котором предупредил, что перебои могут продолжаться.
– Сообщалось, что энергетики проводят ликвидацию последствий непогоды, и при восстановлении электросетевой инфраструктуры в Мурманске и Североморске возможны частичные кратковременные отключения. Это связано с необходимыми оперативными переключениями на транзитных линиях электропередачи 150 кВ, – отметили в пресс-службе правительства Мурманской области.
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Во время ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» затонул самый большой в мире плавучий док.