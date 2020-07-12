У взлетно-посадочной полосы аэропорта «Мурманск» бродит медведь
На дворе северное лето, а это значит, что встречи с медведями становятся в порядке вещей. Напомним: хозяев леса видели недалеко от аэропорта «Мурманск», под Оленегорском и Кандалакшей, а рядом с Териберкой и вовсе гуляет целая семья косолапых.
На этот раз северяне заметили бурого хищника по соседству с взлетно-посадочной полосой аэропорта «Мурманск».
- Мишка поселился здесь два года назад. Живет на территории Туломского заказника и бродит по лосиным тропам. Нередко доходит и до забора у взлетно-посадочной полосы, - рассказывает источник «КП» в аэропорту «Мурманск».
Пожалуй, эта встреча с хозяином леса – одна из самых безопасных. Человека от дикого зверя защищает забор и металлический корпус автомобиля – пеших сотрудников здесь можно встретить редко. А вот рыбакам, едущим через эти места на рыбалку, лучше держать ухо востро и не забывать, что они находятся на территории медведя.
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