2020-07-10T17:21:16+03:00
Дом. Семья

В Кандалакше две козочки провалились в яму, где просидели всю ночь

Хозяева боялись, что их съел медведь
Елена ЧУМАКОВА
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Козочка и ее подруга попали в западню, но смогли вернуться к хозяевам. Фото: Денис АлександровКозочка и ее подруга попали в западню, но смогли вернуться к хозяевам. Фото: Денис Александров
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Настоящий переполох в Кандалакше устроили две красавицы-козы на этой неделе.

- Около четвертой автоклонны на Нива-3 пропали две козочки: старшая с рогами, а младшая совсем еще маленькая, породистая с бирюльками на шее. У старшей окрас белый, у маленькой – пестро коричневый, - описал свою пропажу в соцсетях их хозяин Денис Александров.

Свою рогатую пропажу кандалакшанин искал днем и ночью, несмотря на то, что местные жители предположили страшное – козочки стали обедом для медведей. Их видели недавно в том районе. Была еще версия, что скотинку уже кто-то прибрал, но владелец уверил, к чужим они не подходят, а при попытке применить силу будут голосить.

- Козочек нашли, живы и здоровы. Между гаражами провалились и всю ночь там были, - рассказал о положительных результатах поисков Денис Александров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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