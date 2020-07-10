В Кандалакше две козочки провалились в яму, где просидели всю ночь
Настоящий переполох в Кандалакше устроили две красавицы-козы на этой неделе.
- Около четвертой автоклонны на Нива-3 пропали две козочки: старшая с рогами, а младшая совсем еще маленькая, породистая с бирюльками на шее. У старшей окрас белый, у маленькой – пестро коричневый, - описал свою пропажу в соцсетях их хозяин Денис Александров.
Свою рогатую пропажу кандалакшанин искал днем и ночью, несмотря на то, что местные жители предположили страшное – козочки стали обедом для медведей. Их видели недавно в том районе. Была еще версия, что скотинку уже кто-то прибрал, но владелец уверил, к чужим они не подходят, а при попытке применить силу будут голосить.
- Козочек нашли, живы и здоровы. Между гаражами провалились и всю ночь там были, - рассказал о положительных результатах поисков Денис Александров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Под Ковдором ликвидируют кладбище домашних животных. За самостоятельные похороны питомцев грозит штраф в 5000 рублей (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU