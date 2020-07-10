2020-07-10T16:12:56+03:00
Общество

Под Ковдором ликвидируют кладбище домашних животных

За самостоятельные похороны питомцев грозит штраф в 5000 рублей
Елена МОЛОДЦОВА
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Кладбище домашних животных под Ковдором исчезнет.Кладбище домашних животных под Ковдором исчезнет.Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета
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Для многих северян братья наши меньшие, живущие с ними в квартире, являются членами семьи, и в последний путь их провожают со всеми почестями. В некоторых населенных пунктах даже появились стихийные кладбища домашних животных. Однако это противоречит закону и запрещено.

- В 7 километрах от Ковдора на протяжении нескольких лет стихийно формировалось место захоронения домашних животных. До конца августа оно будет ликвидировано, - сообщает администрация Ковдорского района. – За самостоятельное захоронение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в 5000 рублей.

К слову, это не просто прихоть. Неправильная утилизация биологических отходов – а именно к ним относятся тела погибших домашних любимцев – чревата вспышкой инфекционной болезни среди животных и нашествие медведей, которые частенько выходят на такие могильники. Как проводить домашнего питомца в последний путь без риска получить штраф и навредить окружающей среде, читайте здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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